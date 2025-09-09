تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

وقعت انفجارات مدوية داخل العاصمة القطرية الدوحة، سبب حالة من الذعر والجدل حول أسباب الهجوم ومن يقف وراءه.

وأعلنت فيما بعد إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم واوضحت أنها استهدفت مقر قادة حماس الواقع في العاصمة القطرية الدوحة.

كما كشفت مواقع إسرائيلية ومسؤولين إسرائيليين تفاصيل الهجوم، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منه، ونوع السلاح المستخدم في تنفيذ العملية.

تفاصيل الهجوم على الدوحة

من جانبها أعلنت قطر رفضها القاطع للهجوم واصفة السلوك الإسرائيلي بالتصرف الغير مسؤول الذي يهدد استقرار الإقليم.

ولمعرفة تفاصيل الحادث وتفاصيل الهجوم ونوع السلاح المستخدم فيه والموقف الأمريكي منه، شاهد الفيديوجراف التالي:

https://youtube.com/shorts/-M_w-N-2S8Q