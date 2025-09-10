مواطنة تستوقف محافظ الأقصر بالطود بسبب ظروفها الصعبة

في لفتة إنسانية مؤثرة، استوقفت إحدى المواطنات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال حضوره حفل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الطود، لتطلب دعمه في ظل ظروفها الصعبة.

وعلى الفور وجّه المحافظ بفحص حالتها، حيث انتقل أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، يرافقه نوبي عبد الله محمد مدير إدارة التضامن الاجتماعي، إلى منزلها للوقوف على أوضاعها المعيشية.

وخلال الزيارة تم رصد احتياجات المواطنة تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم لها، تنفيذًا لتعليمات المحافظ الذي شدد على استمرار متابعتها بشكل دوري من قِبل الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية التي تستحقها.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن البسيط.

