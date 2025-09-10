قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواطنة تستوقف محافظ الأقصر بالطود بسبب ظروفها الصعبة

مواطنة تستوقف محافظ الأقصر بالطود.. واستجابة فورية لتقديم الدعم والرعاية
مواطنة تستوقف محافظ الأقصر بالطود.. واستجابة فورية لتقديم الدعم والرعاية
شمس يونس

في لفتة إنسانية مؤثرة، استوقفت إحدى المواطنات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال حضوره حفل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الطود، لتطلب دعمه في ظل ظروفها الصعبة.

وعلى الفور وجّه المحافظ بفحص حالتها، حيث انتقل أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، يرافقه نوبي عبد الله محمد مدير إدارة التضامن الاجتماعي، إلى منزلها للوقوف على أوضاعها المعيشية.

وخلال الزيارة تم رصد احتياجات المواطنة تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم لها، تنفيذًا لتعليمات المحافظ الذي شدد على استمرار متابعتها بشكل دوري من قِبل الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية التي تستحقها.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن البسيط.
 

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

النائب طارق شكري

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقوانين الدولية

النائب سامي نصر الله

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه

القطاع الطبي

1500 جنيه بدل مخاطر لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد