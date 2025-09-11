63 ألف فدان قصب سكر ترسم خريطة الزراعة الجديدة في الأقصر.. تفاصيل

كشف الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، عن الانتهاء من إعداد البيانات النهائية لمساحات قصب السكر المزروعة لموسم 2024/2025 (عصير 2026)، والتي بلغت نحو 63 ألفًا و71 فدانًا على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس استقرار المنظومة الزراعية وتنامي اهتمام المزارعين بزراعة القصب، نظرًا لكونه أحد المحاصيل الإستراتيجية المرتبطة بصناعة السكر.

وأشار كلحي إلى أن شهر أغسطس شهد زيادة جديدة في المساحات المزروعة بالصنف "جيزة 4" بلغت أكثر من 21 فدانًا، ليرتفع إجمالي المساحة المزروعة من هذا الصنف إلى 856 فدانًا. ويعد هذا التنوع في الأصناف المزروعة خطوة مهمة لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

وفيما يخص أعمال المكافحة، أوضح وكيل الوزارة أن فرق الإدارة العامة للمحاصيل السكرية تواصل المرور الميداني على الحقول لمتابعة جودة النمو، مع التركيز على مواجهة الآفات التي تهدد القصب مثل دودة القصب الكبيرة والحشرة القشرية، وذلك من خلال تنفيذ برامج علاجية وتوصيات فنية دقيقة، تهدف إلى تقليل الفاقد والحفاظ على إنتاجية الفدان.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مصانع السكر حيث تشارك اللجان التابعة للمصانع في المرور على الحقول لفحص المحصول وضمان مطابقته لمعايير الجودة المطلوبة للتصنيع.

وأكد أن هذا التعاون بين المديرية والمصانع يسهم في دعم المنظومة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من المحصول.

واختتم كلحي تصريحاته بالتأكيد على أن قصب السكر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الزراعي بالأقصر، إذ يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويخدم شريحة واسعة من المزارعين. مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان موسم ناجح يحقق عائدا اقتصاديا أفضل للمزارعين والصناعة في آن واحد.