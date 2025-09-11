ضبط 70 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم بطيبة الجديدة بالأقصر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من ضبط مطعم بمدينة طيبة الجديدة بحوزته 70 كيلوجرامًا من مصنعات اللحوم والدواجن والكفتة والبرجر والمعجنات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية، تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية والدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة، التي ضمت المهندس عبد العظيم النوبي والمهندس رفاعي أحمد و شريف أحمد من مديرية التموين بمشاركة إدارة تموين الزينية والطب البيطري، عن تحرير عدة مخالفات للمخابز البلدية شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، خبز ناقص الوزن، وعدم وجود ميزان حساس.

كما حررت اللجنة 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بأنشطة مختلفة، تضمنت مخابز ومحال متنوعة من بينها (حلواني – مخبز طباقي – عدد من السوبر ماركت – كافيهات – مطعم فول وفلافل).

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات المفاجئة لضبط الأسواق والمخابز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.