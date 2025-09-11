قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 .. اتبع الخطوات وأمامك 8 كليات جديدة
أستاذ قانون دولي عن تعليق مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي: مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية
الروبيكي – العاشر – بلبيس.. خط سكة حديد جديد لدعم حركة البضائع وتسهيل انتقال الركاب
ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة
إعلان الدولة الفلسطينية.. ألمانيا تقرر دعم مقترح فرنسا لحل الدولتين
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

الاموال المضبوطة بالاقصر
الاموال المضبوطة بالاقصر
شمس يونس

يقول المثل  "ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. شافوهم وهما بيتقاسموا"، وهذا هو ما تجسد حرفيًا في واقعة غريبة شهدها الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر في اتجاه أسوان.

القصة بدأت عندما لاحظ المقدم محمود قاسم، ضابط مرور الأقصر، توقف ثلاث سيارات على جانب الطريق وارتفاع أصوات سائقيها بشكل مثير للريبة. في البداية ظن أن الأمر لا يتجاوز مشادة عادية بين ثلاثة سائقين بسبب أولوية السير أو احتكاك مروري، لكنه قرر التدخل بنفسه لفض النزاع قبل أن يتطور.

وبمجرد اقترابه من السيارات الثلاث، ظهرت أمامه خيوط مشهد لم يكن في الحسبان. فخلال محاولة السيطرة على الموقف وتفتيش السيارات، لفت انتباهه وجود حقيبة كبيرة تشبه "شوال" داخل إحدى المركبات. المقدم محمود قاسم قرر فتحها للتأكد من محتواها، لتنكشف أمامه المفاجأة المدوية: نحو مليونين ونصف المليون جنيه نقدًا، مكومة بعناية داخل الشوال، دون أي مستندات تثبت مصدرها أو هوية صاحبها.

وعند التحقيق المبدئي في مكان الواقعة، تبين أن الخلاف بين السائقين الثلاثة لم يكن بسبب الطريق، بل بسبب تقسيم تلك الأموال الضخمة فيما بينهم، وهو ما جعل الصراع يحتدم حتى انكشف أمام أعين رجل المرور.

على الفور تحركت القوة الأمنية، وتم التحفظ على المتهمين الثلاثة والسيارات والمبلغ المالي الضخم، بينما حُرر محضر بالواقعة في مركز شرطة أرمنت تمهيدًا لبدء التحقيقات الرسمية.

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا حول مصدر هذه الأموال وكيف وصلت إلى أيدي السائقين الثلاثة، وهل هي جزء من نشاط غير مشروع أو عملية تهريب لم تكتمل ، الأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها لكشف الحقيقة الكاملة .

الأقصر اخبار الاقصر امن الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

ترشيحاتنا

خلال الجولة

قطاع الأعمال العام تتفقد شركة العبوات والمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان..تفاصيل

صدى البلد

الوكيل: علينا توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال بين مصر وتونس

جمارك

الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ 24.911 مليون جنيه.. تفاصيل

بالصور

احذر تنظيف الأذن بالأعواد القطنية.. عليك التوقف عنها فورًا

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان
السرطان
السرطان

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد