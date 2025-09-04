قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرعاية الصحية تستحدث أحدث منظار للجهاز الهضمي بمستشفى شرم الشيخ الدولي

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استحداث منظار الجهاز الهضمي Olympus X1 بوحدة مناظير مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت نحو 15 مليون و300 ألف جنيه، يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة نحو تعزيز قدرات مستشفياتها وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة بمنشآتها، ودعم مشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية"نرعاك في مصر".

وأوضح بيان الهيئة، أن استحداث جهاز Olympus X1 يمثل طفرة نوعية في مجال مناظير الجهاز الهضمي بجنوب سيناء ، لافتًا إلى أن الجهاز يتميز بكاميرا فائقة الدقة لديها القدرة على الكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي في مراحلها الأولى، إلى جانب استخدامه في علاج الأورام وأمراض الجهاز الهضمي باستخدام أحدث التقنيات العلاجية مثل تقشير الأورام دون جراحة، وعلاج صعوبة البلع الناتجة عن ضيق صمام أسفل المريء، وكذلك علاج كسل المعدة عبر تقنيات دقيقة ومتطورة.

 أحدث الممارسات الطبية العالمية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن إدخال هذا الجهاز يعكس التزام الهيئة بتطبيق أحدث الممارسات الطبية العالمية داخل مستشفياتها، مشيرًا إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يُعد أحد أهم الصروح الطبية في جنوب سيناء والمنطقة المحيطة، ويخدم الأهالي والزائرين من داخل مصر والوافدين من خارجها خارجها، وهو ما يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة في مجال السياحة العلاجية والخدمات الصحية المتقدمة.

وأشار: إلى أن وحدة مناظير مستشفى شرم الشيخ الدولي تضم أحدث التجهيزات الطبية من خلال وحدتي "فوجي" و"أولمبيس"، وتم إجراء نحو 1400 منظار لحالات متنوعة، وهو ما يعكس حجم الاستفادة الفعلية للمرضى من خدمات الوحدة المتخصصة التي تقدم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولية.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن المنظار الذي تم استحداثه أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المناظير التشخيصية والعلاجية، خاصة في الاكتشاف المبكر لأورام الجهاز الهضمي، لافتًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي نجح في أن يصبح ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة بمحافظة جنوب سيناء، حيث تجاوز إجمالي ما قدمه من خدمات طبية وعلاجية حاجز المليون خدمة منذ بداية تشغيل المنظومة، مؤكدًا على التوسع في استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستحدثة لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل ، بما يعزز من جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويدعم توجهات الدولة في بناء نظام صحي متكامل يرتقي بمعايير الرعاية الصحية في مصر.

