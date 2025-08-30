الأكاديمية الطبية العسكرية: دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عقد عدة دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية لجميع خريجى كليات القطاع الطبى من العسكريين والمدنيين كالآتى:

أسس التعليم الجامعى فى القطاع الصحى وتبدأ فى 1 / 11 / 2025

طرق ووسائل التدريس فى القطاع الصحى وتبدأ فى 22 / 11 / 2025

التدريس الإكلينيكى فى المؤسسات الصحية وإستخدام المقلدات وتبدأ فى 13 /12 / 2025

التعليم الإلكترونى والتعليم عن بعد فى القطاع الصحى وتبدأ فى 3/1/2026

تهيئة المناخ التعليمى فى القطاع الصحى وتبدأ فى 14 / 1 / 2026

أسس التقويم وقياس الأداء فى القطاع الصحى وتبدأ فى 24 / 1 / 2026

إدارة جودة التعليم فى القطاع الصحى وتبدأ فى 28 / 3 / 2026 )

يتم التقديم وسداد الرسوم المقررة قبل موعد إنعقاد الدورة بشهرين ولمدة أسبوعين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية ، علماً بأنه سيتم منح الحاصلين على الدورات شهادات معتمدة من الأكاديمية الطبية العسكرية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بالمستوى العلمى للكوادر الطبية بمختلف التخصصات لتقديم خدمة طبية متميزة وفقاً لأحدث البروتوكولات العالمية فى ذلك المجال.