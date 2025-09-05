قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مشيدا بمصر.. السفير الكندي: نفتح مجالا جديدا للتعاون مع الجانب المصري في الرعاية الصحية

أحمد عبد القوى

استضافت القاهرة مؤتمرًا دوليًا لإطلاق ثلاثة مشروعات مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، بحضور أكثر من 150 من قادة القطاع الصحي من مصر وكندا.

شارك في الفعالية السفير الكندي لدى مصر، أولريك شانون، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة.  

خلال المؤتمر أعلنت شركتان  كنديتان عن شراكة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية. من بين المشروعات التي تم إطلاقها منصة تتيح للمرضى الحصول على استشارات طبية ثانية عبر الحدود، ما يسهم في تحسين دقة التشخيص ويعزز ثقة المرضى في القرارات الطبية.  

كما شهد المؤتمر إطلاق مشروع جديد يقدم نموذجًا متكاملًا للسياحة العلاجية.

 يشمل المشروع خدمات شاملة، بدءًا من استقبال المرضى في المطارات، مرورًا بالإقامة والتنقل، وصولًا إلى التغطية التأمينية والبرامج السياحية، ما يجعل مصر وجهة عالمية للرعاية الصحية المتكاملة.  

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم أداة NOTA وهي حل مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات التوثيق الطبي.

تهدف الأداة إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن الأطباء، ما يمنحهم وقتًا أكبر لرعاية المرضى ويحسن تجربة الرعاية الصحية.

من جانبه صرح   السفير الكندي لدى مصر، أولريك شانون قائلا  "الإبداع الكندي والخبرة المصرية يفتحان معًا آفاقًا جديدة للمرضى. التكنولوجيا تلتقي بالثقة لتوفير رعاية صحية متميزة."  

وأوضح المهندس جمال متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة NTG Clarity:  ما نقدمه ليس مجرد منصات، بل هو رؤية إنسانية للرعاية الصحية تصل إلى كل مريض أينما كان."

وأضاف الدكتور كريم بنيّس: هدفنا هو تقديم الوضوح والثقة للمريض في اللحظات الحرجة من خلال استشارات طبية بلا قيود."  

تعاون من أجل مستقبل مستدام  

اختُتم المؤتمر بتأكيد دور كندا كدولة رائدة في الابتكار، ومصر كمركز عالمي للرعاية الصحية المتقدمة. واتفق المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق مستقبل مستدام للقطاع الصحي.

