تفاصيل اختفاء سوار ذهبي نادر للملك «بسوسنس الأول» يُثير جدلًا واسعًا وتحقيقات عاجلة داخل المتحف المصري
الزراعة: التعاون مع ماليزيا في مجالات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية ونخيل الزيت
تبدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية.. 9 خدمات يُقدّمها نظام التأمين الصحي الشامل
دعاء الهم والحزن وكشف الغم .. يزيل الحزن ويفرج عنك همك
محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه
ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أستاذة الأدب العبري تكشف تفاصيل طقوس «البقرة الحمراء» ومخطط إقامة الهيكل
القصة الكاملة لمُحاكمة المتهمين في قضية إنهاء حياة مُمرض المنيا «مينا موسى»
وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء على جميع المحافظات
إسرائيل تنفذ أول هجوم على دولة عربية عقب قمة الدوحة الطارئة.. خطوة عسكرية أم ورقة ضغط سياسية؟
تبدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية.. 9 خدمات يُقدّمها نظام التأمين الصحي الشامل

أميرة خلف

حدّد نظام التأمين الصحي الشامل حزمةً من الخدمات الطبية المتكاملة التي تضمن للمواطنين الحصول على رعاية صحية متطورة وفق معايير الجودة العالمية، حيث يشمل النظام تسع خدمات رئيسية تبدأ من الكشف الطبي والعلاج، وصولًا إلى العمليات الجراحية والخدمات الوقائية، بما يرسّخ مبدأ العدالة الصحية.

وتشمل خدمات النظام مجموعة من الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض، التي تُقدَّم للمؤمَّن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية. وللهيئة، بناءً على عرض اللجان المختصة بها، إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، مع مراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام.

وتُقدَّم تلك الخدمات من خلال:

1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.

2- الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.

3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

4- العلاج والإقامة بالمستشفيات أو المراكز المتخصصة وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.

5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.

6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقًا للقوائم الأساسية التي تصدرها اللجان المتخصصة بالهيئة.

7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقًا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدرها اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذلك إعداد التقارير الطبية اللازمة.

8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية، متى توافرت إمكانية العلاج بالخارج، بناءً على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تُشكَّل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.

طريقة عمل مناقيش الزعتر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
