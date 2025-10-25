قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فتح تراخيص لـ 46 خط سير جديد لخدمة أهالي الأقصر

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

أعلن اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ورئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع المواقف، عن فتح باب التقديم لتراخيص 46 خط سير جديد داخل المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بزيادة خطوط السير لسيارات الأجرة لخدمة الأهالي وتسهيل تنقلاتهم على مستوى المراكز والمدن، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وفتح باب رزق للأسر.

وأوضح الشيمي أن الخطوط الجديدة تتضمن:

21 خط سير بين (الأقصر – طيبة)

15 خط سير بين (الأقصر – البغدادي – الشادر)

10 خطوط سير بين (أرمنت – حاجر أرمنت – الشنابات)


وأكد أنه سيتم استقبال طلبات التراخيص بمقر الإدارة العامة للمواقف بموقف البياضية، بدءًا من يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل ولمدة 15 يومًا، داعيًا الراغبين في التقديم إلى سرعة التوجه للإدارة واستيفاء الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة محافظة الأقصر لتطوير منظومة النقل الداخلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل والمواصلات.

