السيطرة على حريق محدود أسفل كورنيش الأقصر

اندلع مساء اليوم الجمعة حريق محدود داخل أحد المحال التجارية الواقعة أسفل كورنيش مدينة الأقصر، مما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران .

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء بسرعة إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران في وقت وجيز قبل امتدادها للمحال المجاورة، فيما لم تسفر الواقعة عن أي خسائر بشرية أو مادية كبيرة.

وأكد شهود عيان أن العاملين بالمحال ساعدوا رجال الإطفاء في إخلاء المنطقة المحيطة لضمان سلامة المارة، بينما تم تنفيذ أعمال التبريد وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا، وتحرر محضرا بذلك وجارى أخطار النيابة العامة لمباشرت التحقيقات.