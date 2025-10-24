سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور



روى الشيخ علاء مفتاح إمام مسجد الوحشي بمدينة الأقصر تفاصيل واقعة إنسانية شهدها المسجد اليوم، حيث حضرت سائحتان من فرنسا برفقة مرشدهما وطلبتا الدخول إلى المسجد بعد أن ارتديتا ملابس محتشمة احترامًا لحرمة المكان.

وقال الشيخ علاء إنه رحّب بهما بابتسامة ودعاهما للدخول، موضحًا أن الإسلام دين سلام ورحمة، وأن بيوت الله مفتوحة لكل من يسعى إلى المعرفة والفهم بعيدًا عن التعصب أو التفرقة.

وأضاف أن السائحتين أبدتا فضولًا جميلًا حول شعائر المسلمين، وسألتاه عن معنى القبلة ولماذا يتجه المصلون جميعًا نحو الكعبة المشرفة، فشرح لهما أن القبلة رمز لوحدة المسلمين في صلاتهم وتعبير عن ارتباطهم الروحي ببيت الله الحرام.

وأشار إمام المسجد إلى أن السائحتين أعربتا عن إعجابهما بروح الاحترام والسكينة داخل المسجد، وبتعامل المصريين الطيب الذي يعكس جوهر الإسلام الحقيقي، مؤكدًا أن هذه المواقف البسيطة أحيانًا تكون أقوى من آلاف الكلمات في نشر صورة الإسلام المضيئة في عيون العالم.