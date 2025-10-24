رئيس أكاديمية الفنون تشهد ختام مهرجان العروض القصيرة

شهدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ختام فعاليات مهرجان العروض القصيرة – الدورة الثانية، الذي أقيم في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وقد تقدمت لجنة التحكيم، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وعضوية كل من النجمة مروة عبد المنعم، المخرج إسلام إمام، المخرجة والمصممة كريمة بدير، والنجم ميدو عادل، بالشكر لإدارة المهرجان ولأكاديمية الفنون على جهودهم الكبيرة في دفع الحركة المسرحية المصرية قدما نحو التطور المنشود للمنتج المسرحي المصري.

وجاءت نتائج الجوائز كالتالي:

شهادات التميز

- شهادة تميز في الدعاية والإعلان للفنان محمد طاهر عن مسرحية (ما بعد الحدث)

- شهادة تميز في الأداء التمثيلي للفنان أحمد صبري عن مسرحية (جواب يحيي)

- شهادة تميز في الأداء التمثيلي للفنان محمد مصطفى تيكا عن مسرحية (طرف ثالث)

- شهادة تميز في الأداء التمثيلي للفنانة نور العربي عن مسرحية (ما بعد الحدث)

- شهادة تميز في تصميم الاستعراضات للفنان عبد الرحمن طارق عن مسرحية (طرف ثالث)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

- ذهبت إلى العرض المسرحي (ما بعد الحدث)

الجوائز

- جائزة أفضل ماكياج: مناصفة بين الفنانة روان تركي عن مسرحية (الحارس) والفنانة شيماء كابر عن مسرحية (موت مفاجئ)



- جائزة أفضل ملابس: ذهبت إلى الفنانة خلود أسامة عن مسرحية (جواب يحيي)

- جائزة أفضل إضاءة: ذهبت إلى الفنان أحمد بيكو عن مسرحية (موت مفاجئ)

- جائزة أفضل ديكور: ذهبت إلى الفنانة سارة محمد عن مسرحية (الحارس)

- جائزة أفضل تأليف أو إعداد موسيقي: ذهبت إلى الفنان أحمد حمودة عن مسرحية (جواب يحيي)

- جائزة أفضل استعراضات أو تصميم حركي: ذهبت إلى الفنانة حبيبة حجازي عن مسرحية (ما بعد الحدث)

- جائزة أفضل ممثلة: مناصفة بين الفنانة حبيبة مصطفى زيكو عن مسرحية (طرف ثالث) والفنانة منه الله أحمد فاروق عن مسرحية (ما بعد الحدث)

- جائزة أفضل ممثل: مناصفة بين الفنان زياد محمد عن مسرحية (جواب يحيي) والفنان عاصم ترك عن مسرحية (موت مفاجئ)

- جائزة أفضل تأليف مسرحي: ذهبت إلى محمد الزيدية وأكرم عبد الحي عن مسرحية (طرف ثالث)

- جائزة أفضل مخرج: مناصفة بين الفنان أدهم صفوت عن مسرحية (موت مفاجئ) والفنان منير السيد عن مسرحية (جواب يحيي)

- جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل: ذهبت إلى العرض المسرحي (جواب يحيي)

هذا وقد قامت إدارة المهرجان بتكريم المخرج الكبير عصام السيد الرئيس الشرقي للمهرجان، كما تم تكريم كل من الفنان مفيد عاشور، والفنانة وفاء عبد الله، كما تم تكريم اسم الراحل الفنان أحمد لطفي جودزيلا.

وأعربت الأستاذة الدكتورة غادة جبارة عن سعادتها بهذه الدورة الناجحة من المهرجان، ووجهت الشكر لرئيس لجنة التحكيم والسادة أعضاء اللجنة لجهودهم على مدار أيام المهرجان، كما توجهت بالتهنئة لكل الفائزين بجوائز المهرجان.