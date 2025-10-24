تكريم أحمد مجدي بمهرجان الباطنة السينمائي

أعلن القائمون علي مهرجان الباطنة للافلام القصيرة، عن تكريم الفنان أحمد مجدي في دورته القادمة، المقرر بدء فعالياتها يوم الأحد المقبل.

وكانت قد اعلن الجمعية العُمانية للسينما ومكتب محافظ شمال الباطنة عن فتح باب الترشّح للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة من مهرجان الباطنة السينمائي الدولي، والتي ستُقام فعالياتها في سلطنة عُمان خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، في أجواء تحتفي بالإبداع وتعزز التواصل بين صُنّاع الأفلام والمهتمين بالشأن السينمائي.

ويُعد المهرجان، الذي يُنظَّم كل عامين، منصة ثقافية وفنية تهدف إلى الترويج للسلطنة ومحافظاتها على الصعيدين المحلي والدولي، ونشر الثقافة السينمائية بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تحفيز الحراك الفني لدى الشباب، ورفع جودة الإنتاج السينمائي العُماني.

وتُنظَّم هذه الدورة تحت إشراف الجمعية العُمانية للسينما، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الداعمة من القطاعين العام والخاص، ضمن جهود تعزيز الحضور السينمائي للسلطنة على المستويين الإقليمي والدولي.