إيمي سالم تتهم صناع تاجر السعادة بسرقة لحن أغنيتها

اتهمت الفنانة إيمي سالم صناع أغنية تاجر السعادة، من غناء طارق الشيخ ومحمود الليثي، بسرقة لحن أغنيتها كاريزما.

وقالت إيمي سالم في منشور عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أغنيتي كاريزما اتعملت من 4 سنوات، النهاردة لاقيت أغنية محمود الليثي وطارق الشيخ اسمها تاجر السعادة ناحتين اللحن، الأغنية مسروقة.

تحذير :

وكانت قد شاركت الفنانة إيمي سالم، فيديو تحذر فيه من استخدام واقي الشمس، عبر حسابها الرسمي على منصة التيك توك.

وقالت إيمي: "الصيف داخل وبقول للبنات متحطوش صن بلوك لأنه بيجيب كانسر، وبيدمر جلد الوش لأنه أضعف جلد في الجسم كله، أرجوكم محدش يستخدمه، وأنا شخصيا مبطلاه بقالي سنة وفيه فرق كبير حصل في بشرتي".