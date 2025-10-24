أحمد مالك يرد على شائعة ارتباطه بإحدى الفنانات

رد الفنان أحمد مالك في تصريحات تليفزيونية علي شائعات ارتباطه، التي انتشرت في الآونة الاخيرة.

وقال أحمد مالك: “حياتي الشخصية دايمًا بفضل أنها تبقى خاصة، وأنا لو فيه حاجة رسمية هعلنها مش هعلن ليه، ولكن بحس أن حياتي وعلاقاتي الشخصية بحب تبقى بعيد عن العين وده شيء صحي أكتر”.

وكان قد شارك أحمد مالك في فيلم" كولونيا"، والذي عرض ضمن فاعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ينتمي فيلم "كولونيا" إلى نوعية الدراما العائلية، وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما، وخلافاتهما، وصورتهما عن بعضهما البعض، في محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.



الفيلم بطولة أحمد مالك وكامل الباشا، إلى جانب مايان السيد، دنيا ماهر، هالة مرزوق وعبيد عناني.

"كولونيا" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر، ويضم طاقم العمل مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، المونتاج أحمد حافظ، تصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري.