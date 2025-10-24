انقلاب سيارة ربع نقل على طريق النمسا في إسنا جنوب الأقصر

شهد الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية النمسا التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر مساء اليوم الجمعة حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل أسرة مكونة من عدة أفراد أثناء عودتهم إلى منازلهم.

وحسب شهود العيان فإن السيارة انحرفت بشكل مفاجئ ما تسبب في انقلابها على جانب الطريق وإصابة جميع من كانوا بداخلها بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ به، حيث تم رفع السيارة من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.