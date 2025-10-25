الرعاية الصحية: تسليم 1000سماعة طبية.. وافتتاح قسم الرعاية بمستشفى الكرنك بالأقصر

واصل الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وفريق العمل، جهودهم خلال الأسبوع لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، من خلال اجتماعات يومية وجولات ميدانية مكثفة لمتابعة التشغيل، مؤشرات الأداء، وجودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وشملت الجهود الاجتماعات اليومية التوجيهية مناقشة مؤشرات الأداء بمختلف الإدارات والمنشآت، واجتماعات مع مسئولي دورة الإيرادات ومديري المستشفيات، ورؤساء أقسام العظام والأشعة والمعامل، بهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الطبية في هذه التخصصات الحيوية.

كما تابع مدير الفرع ميدانيًا مبادرة دعم ضعاف السمع، حيث تم تسليم 1000 سماعة طبية مجانية لكبار السن خلال ثلاثة أشهر فقط.

وفي إطار التوعية الصحية، نظمت الهيئة بالأقصر احتفالية “حكاية وردي” ضمن فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع جامعة الأقصر، وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة، تنفيذًا لخطة الهيئة في نشر الوعي الصحي بين السيدات.

كما أعلن مدير الفرع عن افتتاح قسم الرعاية المتوسطة بمستشفى الكرنك الدولي بسعة (5 أسِرّة)، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لأقسام العنايات إلى 39 سريرًا ما بين حرجة ومتوسطة، ضمن خطة الهيئة لرفع جودة الخدمات العلاجية.

وشهد الأسبوع جولات ميدانية مكثفة لمتابعة انتظام الخدمة وجودتها، شملت زيارات الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد، لعدد من المستشفيات الكبرى، منها الكرنك الدولي، حورس التخصصي، والمجمع الطبي الدولي، إضافة إلى جولات مدير الفرع ونوابه بعدة مستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمختلف مدن المحافظة، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

وفي إطار الإنجازات الطبية، نجح فريق مستشفى الكرنك الدولي في إجراء 6 عمليات مناظير عظام متقدمة، و5 عمليات ترقيع طبلة الأذن، و5 عمليات لتسوس عظام الأذن بنجاح، ما يعكس جاهزية الكوادر الطبية ودقة التجهيزات بالمستشفى.

كما تم تنفيذ حملة توعية بمستشفى إيزيس التخصصي بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام تحت شعار “سر قوتك في صحة عظامك”.

وفي إنجاز إنساني، تمكن فريق الطوارئ بالمجمع الطبي الدولي من إنقاذ حياة طفل خلال 15 دقيقة فقط بعد تعرضه لاشتباه ما بعد الارتجاج إثر حادث سير.

واختُتم الأسبوع بإطلاق برنامج تدريبي للأطباء لإعداد مدربين في سونار النساء والتوليد، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لطب الأجنة، ومنظمة ISUOG، وشركتي ماندري وكايرو ميديكال، في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة الفرق الطبية في التخصصات الدقيقة.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.