قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع في المشهد الحضاري العالمي
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
أرني سلوت عن محمد صلاح: هو بشر مثلنا.. ولا يقلقني غيابه عن التهديف
ترامب يوقف المفاوضات التجارية مع كندا فوراً
لمستأجري الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء
"أسير لن يخرج إلا ميتًا"..الدويري يكشف عن لقائه مع رئيس "الشاباك" في تل أبيب
من القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تقرر تسليم إدارة غزة للجنة تكنوقراط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الرعاية الصحية: تسليم 1000سماعة طبية.. وافتتاح قسم الرعاية بمستشفى الكرنك بالأقصر

نشاط مكثف لفرع الرعاية الصحية بالأقصر
نشاط مكثف لفرع الرعاية الصحية بالأقصر
شمس يونس

واصل الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وفريق العمل، جهودهم خلال الأسبوع لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، من خلال اجتماعات يومية وجولات ميدانية مكثفة لمتابعة التشغيل، مؤشرات الأداء، وجودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وشملت الجهود الاجتماعات اليومية التوجيهية مناقشة مؤشرات الأداء بمختلف الإدارات والمنشآت، واجتماعات مع مسئولي دورة الإيرادات ومديري المستشفيات، ورؤساء أقسام العظام والأشعة والمعامل، بهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الطبية في هذه التخصصات الحيوية.

كما تابع مدير الفرع ميدانيًا مبادرة دعم ضعاف السمع، حيث تم تسليم 1000 سماعة طبية مجانية لكبار السن خلال ثلاثة أشهر فقط.

وفي إطار التوعية الصحية، نظمت الهيئة بالأقصر احتفالية “حكاية وردي” ضمن فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع جامعة الأقصر، وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة، تنفيذًا لخطة الهيئة في نشر الوعي الصحي بين السيدات.

كما أعلن مدير الفرع عن افتتاح قسم الرعاية المتوسطة بمستشفى الكرنك الدولي بسعة (5 أسِرّة)، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لأقسام العنايات إلى 39 سريرًا ما بين حرجة ومتوسطة، ضمن خطة الهيئة لرفع جودة الخدمات العلاجية.

وشهد الأسبوع جولات ميدانية مكثفة لمتابعة انتظام الخدمة وجودتها، شملت زيارات الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد، لعدد من المستشفيات الكبرى، منها الكرنك الدولي، حورس التخصصي، والمجمع الطبي الدولي، إضافة إلى جولات مدير الفرع ونوابه بعدة مستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمختلف مدن المحافظة، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

وفي إطار الإنجازات الطبية، نجح فريق مستشفى الكرنك الدولي في إجراء 6 عمليات مناظير عظام متقدمة، و5 عمليات ترقيع طبلة الأذن، و5 عمليات لتسوس عظام الأذن بنجاح، ما يعكس جاهزية الكوادر الطبية ودقة التجهيزات بالمستشفى.

كما تم تنفيذ حملة توعية بمستشفى إيزيس التخصصي بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام تحت شعار “سر قوتك في صحة عظامك”.

وفي إنجاز إنساني، تمكن فريق الطوارئ بالمجمع الطبي الدولي من إنقاذ حياة طفل خلال 15 دقيقة فقط بعد تعرضه لاشتباه ما بعد الارتجاج إثر حادث سير.

واختُتم الأسبوع بإطلاق برنامج تدريبي للأطباء لإعداد مدربين في سونار النساء والتوليد، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لطب الأجنة، ومنظمة ISUOG، وشركتي ماندري وكايرو ميديكال، في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة الفرق الطبية في التخصصات الدقيقة.
يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

الاقصر اخبار الاقصر الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

ترشيحاتنا

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق

الدويري: قيادة حماس بيد الجناح العسكري و"الجعبري" مفتاح المفاوضات

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق

اللواء الدويري: مكالمة سرية هددت بتحويل صفقة شاليط إلى تفاوض على جثة

المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي

الكنيسة الكاثوليكية تشارك في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي

بالصور

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد