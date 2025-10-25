انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لتلاميذ الابتدائي بالأقصر

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر فعاليات الورشة التمهيدية للبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل الوزارة.

ويُنفذ البرنامج بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف تحت شعار "لكل طفل الحق في تعلم القراءة والكتابة"، ويستهدف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي.

وتشمل خطة التنفيذ تدريب التلاميذ على مدار 60 ساعة تمتد خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، من خلال مجموعة من المعلمين المطبقين الذين جرى إعدادهم خلال الورشة التمهيدية، وعددهم 100 مطبق من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

كما تناولت الورشة تعريف المشاركين بأداة التقييم الخاصة بتحديد الفئة المستهدفة من التلاميذ، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي داخل المدارس، في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير مهارات اللغة العربية وتحسين نواتج التعلم لدى طلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر.