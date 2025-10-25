وحدة السكان بالأقصر تنفذ ندوة بمدرسة الراهبات لتوعية 260 طالبة بمبادرة "من حقنا نعيش"

نفذت وحدة السكان بمحافظة الأقصر ندوة توعوية موسعة بمدرسة الراهبات، شاركت فيها 260 طالبة، ضمن فعاليات مبادرة "من حقنا نعيش" التي تهدف إلى نشر الوعي وغرس القيم الإيجابية بين الطلاب، وتعزيز مفاهيم الحماية والتمكين منذ المراحل الدراسية الأولى.

جاءت الندوة برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، ومتابعة اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، وتنظيم رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالأقصر، وهبة رمضان المنسق المجتمعي، وموسى عبد الله منسق لجنة التعليم بالوحدة.

ركزت الندوة على توعية تلميذات المرحلة الابتدائية بطرق التعامل الآمن مع المواقف اليومية ومواجهة ظواهر التحرش والعنف والتنمر، من خلال أسلوب تعليمي تفاعلي يعتمد على الأنشطة والتمثيل ولعب الأدوار. وتمت مناقشة مفاهيم مهمة مثل احترام الحدود الشخصية وأهمية الإبلاغ عن السلوكيات الضارة، بطريقة مبسطة تتناسب مع الإدراك العمري للأطفال.

أدار المحاضرة الدكتورة فاطمة ياسر والمدرب إسلام رجب، بحضور إيفا صبحي مديرة المدرسة، وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الطالبات اللاتي أبدين استيعاباً ملحوظاً للرسائل التوعوية المطروحة.

وأوضحت رشا شعبان رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، أن الوحدة تواصل تنفيذ برامجها التوعوية وفق خطة عمل شهرية تستهدف المدارس والمراكز المختلفة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وجميع الشركاء التنفيذيين.

وأضافت أن مبادرة "من حقنا نعيش" تُعد من أبرز الأنشطة الهادفة إلى حماية الأطفال من السلوكيات السلبية وبناء وعي مجتمعي مستدام، مشيدة بتعاون إدارة مدرسة الراهبات في إنجاح الندوة ودعمها المستمر لرسالة الوحدة في نشر الوعي والقيم الإيجابية بين الطلاب.