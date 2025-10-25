قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام
توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس
أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل
أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة
كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين
خاص | أزمة تواجه الاتحاد السكندري وسط قلق تامر مصطفى وحيرة سلامة
وحدة السكان بالأقصر تنفذ ندوة بمدرسة الراهبات لتوعية 260 طالبة بمبادرة "من حقنا نعيش"

شمس يونس

نفذت وحدة السكان بمحافظة الأقصر ندوة توعوية موسعة بمدرسة الراهبات، شاركت فيها 260 طالبة، ضمن فعاليات مبادرة "من حقنا نعيش" التي تهدف إلى نشر الوعي وغرس القيم الإيجابية بين الطلاب، وتعزيز مفاهيم الحماية والتمكين منذ المراحل الدراسية الأولى.

جاءت الندوة برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، ومتابعة اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، وتنظيم رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالأقصر، وهبة رمضان المنسق المجتمعي، وموسى عبد الله منسق لجنة التعليم بالوحدة.

ركزت الندوة على توعية تلميذات المرحلة الابتدائية بطرق التعامل الآمن مع المواقف اليومية ومواجهة ظواهر التحرش والعنف والتنمر، من خلال أسلوب تعليمي تفاعلي يعتمد على الأنشطة والتمثيل ولعب الأدوار. وتمت مناقشة مفاهيم مهمة مثل احترام الحدود الشخصية وأهمية الإبلاغ عن السلوكيات الضارة، بطريقة مبسطة تتناسب مع الإدراك العمري للأطفال.

أدار المحاضرة الدكتورة فاطمة ياسر والمدرب إسلام رجب، بحضور إيفا صبحي مديرة المدرسة، وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الطالبات اللاتي أبدين استيعاباً ملحوظاً للرسائل التوعوية المطروحة.

وأوضحت رشا شعبان رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، أن الوحدة تواصل تنفيذ برامجها التوعوية وفق خطة عمل شهرية تستهدف المدارس والمراكز المختلفة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وجميع الشركاء التنفيذيين.

وأضافت أن مبادرة "من حقنا نعيش" تُعد من أبرز الأنشطة الهادفة إلى حماية الأطفال من السلوكيات السلبية وبناء وعي مجتمعي مستدام، مشيدة بتعاون إدارة مدرسة الراهبات في إنجاح الندوة ودعمها المستمر لرسالة الوحدة في نشر الوعي والقيم الإيجابية بين الطلاب.

