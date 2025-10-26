غداً.. انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية بوحدة الكرنك القديم بالأقصر

اعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر عن إطلاق قافلة طبية مجانية يومي الاثنين والثلاثاء ٢٧/٢٨ من أكتوبر الجارى بوحدة الكرنك القديم الصحية ، إدارة البندر الصحية.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية الاتية(نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة ـ الأطفال ـ الجلديةـ باطنة ـ جراحةـ عظام ـ خدمات الأشعة والتحاليل ـ كشف عشوائي(سكر وضغط).

وفى سياق متصل ، و في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، قام الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة تفقدية شملت الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي ومكتب صحة أول شرق الأقصر، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على إنتظام الأداء داخل المنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتشديد الرقابة الميدانية.

وخلال جولته بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، تابع وكيل الوزارة مدى جاهزية الفرق الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة لأستقبال الرحلات الجوية، ونقاط الفرز الطبي وآليات التعامل مع الحالات المشتبه بها وفقًا للبروتوكولات الصحية المعتمدة، كما تأكد من توافر المستلزمات الوقائية والمطهرات وفاعلية نظام مكافحة العدوى والتطهير الدوري داخل المطار.

وأكد على ضرورة الإلتزام الكامل بالتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان.

كما تفقد أيضاً مكتب صحة أول شرق الأقصر، حيث تابع سير العمل داخل المكتب وإنضباط العاملين، ووجه بسرعة تحويل المتغيبين عن العمل إلى الشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن الانضباط الإداري يمثل أحد أهم عناصر تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد " أبو العطا " على الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية ومتابعة تسجيل المواليد والوفيات وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، مع التأكيد على تحديث السجلات الطبية وتحسين بيئة العمل داخل المكاتب الصحية بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للجمهور.