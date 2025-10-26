قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام 5 سنوات
محمد عبدالجليل: اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين حسام حسن وحلمي طولان
ريال مدريد يسعى لرد الاعتبار أمام برشلونة في أول كلاسيكو بعهد ألونسو
المتحف المصري الكبير.. صرح يحفظ ذاكرة الإنسانية ويروي حكايات الملوك والعلماء
واجبات الأعضاء ومحظوراتهم في مجلس الشيوخ.. التفاصيل كاملة
أسد عملاق بجنوب إفريقيا يقفز من مقطورة وعدسات الكاميرات تلتقطه| شاهد
ترامب: تمكنا من تحقيق السلام في غزة والشرق الأوسط
بوتين: صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي غير محدود المدى ولا مثيل له في العالم
الاتحاد العربي للفنادق والسياحة: المتحف المصري الكبير وعد بالمستقبل ورسالة إبهار جديدة من مصر
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالية كبيرة لتكريم أبطال الموسيقى بالأقصر.. صور

احتفالية كبير لتكريم أبطال الموسيقى بالأقصر
احتفالية كبير لتكريم أبطال الموسيقى بالأقصر
شمس يونس

شهد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، احتفالية كبرى نظمتها إدارة الأقصر التعليمية لتكريم المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الموسيقية، وذلك في أجواء مبهجة عكست روح الإبداع والتميز داخل مدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد سيد مدير إدارة الأقصر التعليمية، والدكتور أحمد محمد موجه عام التربية الموسيقية، وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور والمعلمين، الذين حرصوا على مشاركة الطلاب فرحتهم بهذا الإنجاز المشرف.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم مدير المدرسة الفائزة والأخصائي والطلاب الفائزين الذين رفعوا اسم الأقصر عاليًا في المنافسات الجمهورية، تقديرًا لما بذلوه من جهد وإبداع في تطوير مهاراتهم الموسيقية وقدرتهم على التميز الفني.

وأكد الدكتور صفوت جارح في كلمته أن هذا التكريم يأتي ترجمة لتوجهات وزارة التربية والتعليم نحو دعم الموهوبين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الأقصر تزخر بالمواهب التي تستحق الدعم والرعاية لتصبح نموذجًا يحتذى به في الجمهورية.

واختتمت الاحتفالية وسط تصفيق حار من الحضور وتوزيع شهادات التقدير على الطلاب والمعلمين تقديرًا لجهودهم وتميزهم الفني.

الاقصر اخبار الاقصر تعليم الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

حالة الطقس

توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

ترشيحاتنا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

الري: مواصلة الاستعداد للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة

كوثر محمود نقيب التمريض من احتفالية مصر وطن السلام

نقيب التمريض: احتفالية مصر وطن السلام رسالة إنسانية

الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس

الكنيسة القبطية في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: وحدة الإيمان تقوم على القداسة والجامعة والرسولية|صور

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد