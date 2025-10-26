احتفالية كبيرة لتكريم أبطال الموسيقى بالأقصر.. صور

شهد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، احتفالية كبرى نظمتها إدارة الأقصر التعليمية لتكريم المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الموسيقية، وذلك في أجواء مبهجة عكست روح الإبداع والتميز داخل مدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد سيد مدير إدارة الأقصر التعليمية، والدكتور أحمد محمد موجه عام التربية الموسيقية، وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور والمعلمين، الذين حرصوا على مشاركة الطلاب فرحتهم بهذا الإنجاز المشرف.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم مدير المدرسة الفائزة والأخصائي والطلاب الفائزين الذين رفعوا اسم الأقصر عاليًا في المنافسات الجمهورية، تقديرًا لما بذلوه من جهد وإبداع في تطوير مهاراتهم الموسيقية وقدرتهم على التميز الفني.

وأكد الدكتور صفوت جارح في كلمته أن هذا التكريم يأتي ترجمة لتوجهات وزارة التربية والتعليم نحو دعم الموهوبين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الأقصر تزخر بالمواهب التي تستحق الدعم والرعاية لتصبح نموذجًا يحتذى به في الجمهورية.

واختتمت الاحتفالية وسط تصفيق حار من الحضور وتوزيع شهادات التقدير على الطلاب والمعلمين تقديرًا لجهودهم وتميزهم الفني.