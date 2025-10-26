محافظ الأقصر يستقبل وفد قرية الزنيقة بإسنا ويؤكد استمرار العمل على استكمال مشروعات البنية التحتية

استقبل المهندس عبد المطلب عماره ، محافظ الأقصر، وفداً من أهالي قرية الزنيقة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، لعرض عدد من المطالب الخدمية والتنموية الخاصة بعدة قرى تابعة للمركز.

وتلخصت مطالب الأهالي من قرى حاجر كومير، وبويل التابعة لمجلس قروي النجوع، وأبو زعفة، وساحل القرايا، والروازق في استكمال وتوصيل خدمات الصرف الصحي، وإنارة بعض الطرق، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة جديدة لتخفيف الكثافة الطلابية.

ورحب محافظ الأقصر بالوفد، مؤكداً حرصه على الاستماع لمطالب المواطنين وشكاواهم بشكل مباشر، في إطار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المحافظة لتعزيز التواصل مع الأهالي.

من جانبهم، أعرب أهالي قرية الزنيقة عن شكرهم للقيادة السياسية على اختيارها للمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظاً للأقصر، مشيدين بجهوده في حل العديد من الملفات العالقة منذ سنوات. كما وجهوا الشكر للمحافظ على اهتمامه المتواصل بقرى إسنا وحرصه على تلبية مطالب المواطنين.

وأكد محافظ الأقصر في ختام اللقاء أنه سعيد بلقاء أهالي إسنا وقراها، مشيراً إلى أن مطالبهم مشروعة وتخضع حالياً للدراسة والتنفيذ وفق الأولويات ، كما انه يقوم بزيارات مستمرة للمركز لدراسة المطالب والمشكلات على الطبيعة .

وأضاف أنه يعمل على تطوير مركز إسنا بالكامل، بما في ذلك تطوير مداخل المدينة، والانتهاء من كورنيش إسنا والمنطقة المحيطة بمعبد إسنا الأثري، بما يليق بمكانة المدينة التاريخية والسياحية.