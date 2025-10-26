شركة مياه الأقصر تطور خدمة العملاء للتيسير على المواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن تطوير خدمة العملاء بالمحافظة، بهدف ضمان سرعة إنجاز المعاملات وتقديم تجربة متميزة لجميع المتعاملين مع الشركة.

وأشار اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إلى أن التطوير شمل تحديث مراكز الخدمة بأحدث الوسائل التكنولوجية والأنظمة الرقمية، بما يسهم في تسهيل العمليات اليومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات.

وأضاف أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بتدريب العاملين في خدمة العملاء، عبر برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الاستفسارات والشكاوى، وضمان تقديم الخدمة بكفاءة واحترافية عالية.

كما أشار إلى أن العاملين يرتدون زيا موحدا منذ فترة طويلة وهو ما يعكس الانضباط المهني ويبرز الهوية المؤسسية للشركة أمام الجمهور.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن التطوير شمل أيضاً الشاشات الموجودة بمراكز خدمة العملاء، والتي تقوم بعرض فيديوهات توعوية تهدف إلى نشر ثقافة الاستخدام الأمثل للمياه وأهمية الحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الشركة المستمرة في التطوير المؤسسي، بما يضمن استدامة موارد المياه وتحسين البنية التحتية للخدمات، مشيراً إلى أن تطوير خدمة العملاء يعزز دعم مبادرة "حياة كريمة" من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة في جميع مراكز وقرى محافظة الأقصر.

وأشار إلى أن تطوير خدمة العملاء يمثل جزءاً من رؤية الشركة لتعزيز العلاقة مع المواطنين، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والخدمات، بما يعكس التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بمعايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات العامة.