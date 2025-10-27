قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية بوحدة الكرنك القديم بالأقصر.. اليوم

انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم بوحدة الكرنك القديم بالأقصر..
انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم بوحدة الكرنك القديم بالأقصر..
شمس يونس

تنطلق اليوم الاثنين أعمال القافلة الطبية المجانية بوحدة الكرنك القديم الصحية التابعة لإدارة البندر بالأقصر، والتي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف جهود القوافل الطبية المجانية لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتستمر أعمال القافلة على مدار يومي  وتضم عددًا من العيادات في تخصصات النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل والكشف العشوائي عن السكر والضغط، وجميع الخدمات تقدم مجانًا للمواطنين.

وكان قد واصل الدكتور أحمد أبو العطا جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية، حيث تفقد اليوم الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي ومكتب صحة أول شرق الأقصر، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان برفع كفاءة الخدمات المقدمة وتشديد الرقابة الميدانية.

وخلال جولته بمطار الأقصر الدولي، تابع وكيل الوزارة مدى جاهزية الفرق الطبية لتطبيق الإجراءات الوقائية واستقبال الرحلات الجوية، كما تفقد نقاط الفرز الطبي وآليات التعامل مع الحالات المشتبه بها وفقًا للبروتوكولات الصحية، واطمأن على توافر المستلزمات الوقائية والمطهرات وتطبيق معايير مكافحة العدوى والتطهير الدوري داخل المطار.

كما تفقد مكتب صحة أول شرق الأقصر، ووجه بضرورة الانضباط الإداري داخل المكتب، مؤكدًا إحالة المتغيبين إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتحديث السجلات الطبية وتقديم خدمات مبادرة "١٠٠ مليون صحة" للمواطنين، بما يضمن تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة في جميع المكاتب والوحدات التابعة للمديرية.

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

ترشيحاتنا

مصطفى عماد و مصطفى غريب و هشام ماجد و يوسف عمر

مصطفى عماد ومصطفى غريب وهشام ماجد بكواليس احتفالية وطن السلام.. صور

زينة

إصابة زينة بشرخ في الركبة أثناء تصوير ورد وشوكولاتة

ريهام عبد الغفور

طرح البوستر الرسمي لمسلسل سنجل ماذر فاذر بطولة ريهام عبد الغفور

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد