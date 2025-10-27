انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية بوحدة الكرنك القديم بالأقصر.. اليوم

تنطلق اليوم الاثنين أعمال القافلة الطبية المجانية بوحدة الكرنك القديم الصحية التابعة لإدارة البندر بالأقصر، والتي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف جهود القوافل الطبية المجانية لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتستمر أعمال القافلة على مدار يومي وتضم عددًا من العيادات في تخصصات النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل والكشف العشوائي عن السكر والضغط، وجميع الخدمات تقدم مجانًا للمواطنين.

وكان قد واصل الدكتور أحمد أبو العطا جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية، حيث تفقد اليوم الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي ومكتب صحة أول شرق الأقصر، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان برفع كفاءة الخدمات المقدمة وتشديد الرقابة الميدانية.

وخلال جولته بمطار الأقصر الدولي، تابع وكيل الوزارة مدى جاهزية الفرق الطبية لتطبيق الإجراءات الوقائية واستقبال الرحلات الجوية، كما تفقد نقاط الفرز الطبي وآليات التعامل مع الحالات المشتبه بها وفقًا للبروتوكولات الصحية، واطمأن على توافر المستلزمات الوقائية والمطهرات وتطبيق معايير مكافحة العدوى والتطهير الدوري داخل المطار.

كما تفقد مكتب صحة أول شرق الأقصر، ووجه بضرورة الانضباط الإداري داخل المكتب، مؤكدًا إحالة المتغيبين إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتحديث السجلات الطبية وتقديم خدمات مبادرة "١٠٠ مليون صحة" للمواطنين، بما يضمن تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة في جميع المكاتب والوحدات التابعة للمديرية.