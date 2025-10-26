"تموين الأقصر": ضبط 1000 كرتونة تحتوي على 25000 كيس مقرمشات منتهية الصلاحية

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ضبط 1000 كرتونة تحتوي على 25000 كيس مقرمشات منتهى الصلاحية داخل أحد المخازن الغير مرخصة ببندر الأقصر وذلك قبل إعادة تدويرها وإعادة بيعها فى الأسواق.

جاء ذلك خلال حملة تموينية برئاسة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجاره الداخلية، وأحمد محمود ربيع رئيس الرقابة التموينية وجندى سعيد وعبد العظيم النوبي كبيري مفتشين التموين بالمديرية.

وتوقفت الحملة أثناء تواجدها ببندر الأقصر امان المخازن وتم أخذ الإذن بالتفتيش وخلال التفتيش تم ضبط 1000 كرتونة المقرمشات تحتوي كل كرتونة على 25 ألف كيس مقرمشات.

وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفه مديرية التموين والتجارة الداخلية وتحرير محضر بالواقعة و إخطار النيابة العامه بذلك.