"لا للتسول".. وحدة حماية الطفل بالأقصر تترأس لجنة للمرور على الأطفال المعرّضين للخطر

أطلقت محافظة الأقصر حملة موسعة تحت شعار "لا للتسول" لمواجهة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول والعمالة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لحماية الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم بعيدًا عن مظاهر الخطر والاستغلال.

وترأست الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر أعمال اللجنة الدائمة رقم 481 لسنة 2025، بمشاركة ممثلين عن الوحدات الفرعية لحماية الطفل ومسؤولي الضبطية القضائية بمديرية الشؤون الاجتماعية ومكتب العمل، إلى جانب عنصر أمني، حيث انطلقت اللجنة في جولات ميدانية داخل الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمحافظة لرصد الحالات التي تستغل الأطفال في أعمال التسول.

وخلال المرور، رصدت اللجنة عددًا من الحالات التي تمثل صورًا لعمالة الأطفال وتسربهم من التعليم، خاصة داخل الورش والأعمال الخطرة، حيث تم التعامل الفوري مع بعض الحالات وإعداد تقارير تفصيلية لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومناقشة الحلول الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر السلبية.

وأكدت نجوى إبراهيم، رئيس الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، أن الهدف من الحملة هو حماية الأطفال المعرّضين للخطر ودراسة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية لمعالجة أسباب انتشار الظاهرة، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها بصفة دورية في جميع المراكز والمدن والقرى، ضمن خطة متكاملة لتجفيف منابع التسول والعمالة الطفولية.

وشددت رئيس الوحدة على أن المحافظة تتبنى نهجًا شاملًا في حماية حقوق الطفل من خلال التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية، لضمان نشأة آمنة وكريمة لأطفال الأقصر بعيدًا عن أي ممارسات تنتهك حقوقهم أو تهدد مستقبلهم.