محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم بإسنا لتوفير السلع بأسعار مخفضة| صور

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة إسنا، والمقام بشارع أحمد عرابي، وذلك برفقة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعلي الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

جاء تنفيذ السوق بتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية بالأقصر، وكبار الموزعين والشركات والتجار بالمدينة، حيث تضمن السوق جميع السلع الغذائية الأساسية، والمجمدات، والدواجن، بتخفيضات وصلت إلى 40%، إذ بلغ سعر السكر (كيلوجرام) 23 جنيهًا، وأجزاء الدواجن 65 جنيهًا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة.

وأوضح المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم توزيع ما يقارب 30 طنًا من السلع خلال السوق، مؤكدًا أن تعليمات محافظ الأقصر تضمنت استمرار تنفيذ السوق يوم الاثنين القادم بمركز ومدينة إسنا لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مبادرات ومنافذ بيع مخفضة بجميع المراكز والمدن، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والتموينية والغرفة التجارية في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار.