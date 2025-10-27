قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي

محافظ الأقصر يفي بوعده للطفل الشاذلي ويُسكن أسرته في منزل جديد متكامل بالمساوية
شمس يونس

وفاءً بوعده، زار المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر قرية المساوية التابعة لمركز ومدينة إسنا، لمتابعة تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي.

يُذكر أن الطفل كان قد استوقف محافظ الأقصر خلال إحدى جولاته بمركز إسنا، مناشدًا إياه فرش منزله، وعلى الفور وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء بحث حالة لبيان مدى أحقية الأسرة في المساعدة.

وأوضحت نتائج البحث أن المنزل يخص المواطن أبو الحسن محمد، من قرية المساوية، ويعمل بالأشغال الحرة ويعول زوجته وثلاثة أبناء، ويعيشون في ظروف معيشية صعبة.
استجابةً لذلك، وجّه محافظ الأقصر جمعية الأورمان بالتدخل، فقامت بهدم المنزل القديم الذي تبلغ مساحته نحو ٩٢ مترًا، وإعادة بنائه على أساسات سليمة مع تعريش السقف وتقسيمه إلى ثلاث غرف ، كما تم تشطيب المنزل داخليًا وخارجيًا وفرشه بالكامل بالأثاث والمطبخ والأجهزة الكهربائية، ليصبح منزلًا آمنًا وكريمًا للأسرة.

وقد أعرب أهالي قرية المساوية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأقصر على استجابته السريعة ووفائه بوعده، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالمواطن البسيط، وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

ألف رحمه ونور.. أمينة تحيي ذكرى رحيل شقيقها

منة شلبي وأحمد الجنايني يغيران حالتهما الاجتماعية إلى متزوجين

الألحان الجميلة.. نانسي عجرم تتغزل في إليسا بمناسبة عيد ميلادها

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

