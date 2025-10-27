وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي

وفاءً بوعده، زار المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر قرية المساوية التابعة لمركز ومدينة إسنا، لمتابعة تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي.

يُذكر أن الطفل كان قد استوقف محافظ الأقصر خلال إحدى جولاته بمركز إسنا، مناشدًا إياه فرش منزله، وعلى الفور وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء بحث حالة لبيان مدى أحقية الأسرة في المساعدة.

وأوضحت نتائج البحث أن المنزل يخص المواطن أبو الحسن محمد، من قرية المساوية، ويعمل بالأشغال الحرة ويعول زوجته وثلاثة أبناء، ويعيشون في ظروف معيشية صعبة.

استجابةً لذلك، وجّه محافظ الأقصر جمعية الأورمان بالتدخل، فقامت بهدم المنزل القديم الذي تبلغ مساحته نحو ٩٢ مترًا، وإعادة بنائه على أساسات سليمة مع تعريش السقف وتقسيمه إلى ثلاث غرف ، كما تم تشطيب المنزل داخليًا وخارجيًا وفرشه بالكامل بالأثاث والمطبخ والأجهزة الكهربائية، ليصبح منزلًا آمنًا وكريمًا للأسرة.

وقد أعرب أهالي قرية المساوية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأقصر على استجابته السريعة ووفائه بوعده، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالمواطن البسيط، وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.