الأقصر تواصل توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمدرسة الضبعية بنات



نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوة توعوية موسعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية ومخاطرها" بمدرسة الضبعية بنات الإعدادية.

وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقنا نعيش" التي تستهدف رفع وعي المجتمع بخطورة الظواهر السكانية السلبية.

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبمتابعة اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة، وموسى عبدالله رئيس لجنة التعليم.

وخلال الندوة، تناولت المحاضرات تعريف الهجرة غير الشرعية وأسبابها وأبرز تداعياتها على الفرد والمجتمع، حيث أوضح المتحدثون أن الهجرة غير الشرعية تمثل خطرًا جسيمًا يهدد حياة الشباب ومستقبلهم، لما تتضمنه من مخاطر الموت غرقًا أو التعرض للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، فضلًا عن فقدان الحقوق القانونية وتفكك الأسر وضياع الطاقات البشرية.

كما جرى استعراض أهم الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية مثل البطالة والفقر وضعف فرص العمل، والصورة المضللة التي يروجها البعض عن الحياة في الخارج، مؤكدين أن الحل الحقيقي يكمن في العمل الجاد داخل الوطن وتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي ختام الفعاليات، دعا المشاركون إلى استمرار تنفيذ المبادرات التوعوية بمختلف المدارس والمراكز، لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، وترسيخ الانتماء الوطني، ونشر ثقافة الأمل والعمل الشريف باعتبارها السبيل الأمثل لبناء المستقبل.

واختُتمت الندوة بتوجيه رسالة مؤثرة مفادها أن "الهجرة غير الشرعية ليست بابًا للنجاة، بل بداية لمعاناة جديدة"، بمشاركة نحو 350 مستفيدًا من الطلاب والمعلمين وأعضاء المجتمع المحلي.