قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تواصل توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمدرسة الضبعية بنات

الأقصر تواصل توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في ندوة موسعة بمدرسة الضبعية بنات
الأقصر تواصل توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في ندوة موسعة بمدرسة الضبعية بنات
شمس يونس


نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوة توعوية موسعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية ومخاطرها" بمدرسة الضبعية بنات الإعدادية.

وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقنا نعيش" التي تستهدف رفع وعي المجتمع بخطورة الظواهر السكانية السلبية.

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبمتابعة اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة، وموسى عبدالله رئيس لجنة التعليم.

وخلال الندوة، تناولت المحاضرات تعريف الهجرة غير الشرعية وأسبابها وأبرز تداعياتها على الفرد والمجتمع، حيث أوضح المتحدثون أن الهجرة غير الشرعية تمثل خطرًا جسيمًا يهدد حياة الشباب ومستقبلهم، لما تتضمنه من مخاطر الموت غرقًا أو التعرض للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، فضلًا عن فقدان الحقوق القانونية وتفكك الأسر وضياع الطاقات البشرية.

كما جرى استعراض أهم الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية مثل البطالة والفقر وضعف فرص العمل، والصورة المضللة التي يروجها البعض عن الحياة في الخارج، مؤكدين أن الحل الحقيقي يكمن في العمل الجاد داخل الوطن وتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي ختام الفعاليات، دعا المشاركون إلى استمرار تنفيذ المبادرات التوعوية بمختلف المدارس والمراكز، لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، وترسيخ الانتماء الوطني، ونشر ثقافة الأمل والعمل الشريف باعتبارها السبيل الأمثل لبناء المستقبل.

واختُتمت الندوة بتوجيه رسالة مؤثرة مفادها أن "الهجرة غير الشرعية ليست بابًا للنجاة، بل بداية لمعاناة جديدة"، بمشاركة نحو 350 مستفيدًا من الطلاب والمعلمين وأعضاء المجتمع المحلي.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

مقياس ريختر.. أرشيفية

زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

ترشيحاتنا

فعاليات توعوية بمدارس الإسكندرية

مدارس الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لغسل اليدين

أهالي عزبة البحر عقب عودة الكهرباء

بعد ظلام لأيام.. محافظ الإسكندرية يوجه بحل أزمة الكهرباء بعزبة البحر

إجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بموجهي الأنشطة

مدير تعليم أسيوط لـ الموجهين: الأنشطة مكملة للعملية التعليمية

بالصور

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد