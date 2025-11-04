برلماني: دعوة رئيس الوزراء لرجال الأعمال القطريين تعكس حرص الدولة على جذب الاستثمارات

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن توجيه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر، مؤكدا أن حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

وأشار" يحيي" ، في تصريحات لموقع " صدى البلد"، إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكات الاقتصادية مع قطر، خاصة في القطاعات الواعدة التي تشهد نموًا كبيرًا في السوق المصري.

وتجدر الاشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس الاثنين، رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش حضوره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وسعادته بمقابلة رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكداً عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع الشقيقة قطر فى مختلف المجالات.