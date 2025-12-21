محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية المشروع القومي للموهبة الحركية الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية لإعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة، بما يسهم في دعم المنتخبات القومية ويمثل مرحلة تمهيدية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وصولًا إلى منصات التتويج العالمية والأولمبية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها علميًا

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للرياضة واصلت تنفيذ الوحدات التدريبية الخاصة بالمشروع القومي للموهبة الحركية (مرحلة التهيئة الحركية)، كإحدى الآليات المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها علميًا، بما يحقق التفوق الرياضي ويلبي طموحات المجتمع المصري، وذلك ضمن حزمة من المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بالرياضة المصرية في مختلف الألعاب على مستوى الجمهورية.

وأضاف المحافظ أن المشروع يهدف إلى إعداد نشء يمتلك القواعد والمهارات الأساسية لمختلف الأنشطة الرياضية، مع تنمية الجوانب المهارية والبدنية والنفسية، بما يؤهلهم للالتحاق بالمراحل المتقدمة من مشروعات رعاية الموهوبين، ودعم المنتخبات القومية مستقبلًا.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المشروع القومي للموهبة الحركية بأسيوط يستهدف أكثر من 130 من النشء والبراعم من مواليد 2016 و2017، تحت إشراف طبي متخصص، وبمشاركة مشرف عام للمشروع وإداري، إلى جانب ثلاثة مدربين متخصصين في التعليم الحركي، بما يضمن تطبيق البرامج التدريبية وفق أسس علمية دقيقة.

وفي سياق متصل، لفت محافظ أسيوط إلى أن المشروع يشهد تكريمًا شهريًا لأفضل العناصر المتميزة من اللاعبين واللاعبات، حيث أسفرت نتائج التقييم الأخيرة عن اختيار مليكة مصطفى أحمد كأفضل لاعبة، وكل من ملك خالد جلال، وأنس محمود محمد، ومدثر عثمان فرغلي كأفضل لاعبين، وتم تكريمهم من قِبل إدارة المشروع وتسليمهم أطقمًا رياضية تقديرًا لتفوقهم والتزامهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة أسيوط على دعم المواهب الرياضية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للنشء، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية قادرة على تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية.