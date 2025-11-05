مجموعة استثمار قطرية تقترب من الاستحواذ على نادي خيتافي الإسباني

كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية ، اليوم الأربعاء ، عن وصول شركة "جي تي أيه" الدولية للاستثمار القابضة القطرية لمراحل متقدمة للاستحواذ على نادي خيتافي الإسباني.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن شركة الاستثمار العالمية، التي تتخذ من قطر مقراً لها ، برئاسة الدكتور أمير علي سالمي ، تخوض مفاوضات متقدمة مع رئيس نادي خيتافي أنخيل توريس للإستحواذ على النادي المدريدي.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تقترب من الإنتهاء بعد أشهر من المفاوضات، وستعطي دفعة مالية كبيرة لخيتافي ، مشيرةً إلى أن الصفقة تشمل حقوق تسمية الملعب الجديد (المقرر اكتماله بنائه خلال عامين تقريبًا)، ورعاية قميص الفريق، مع إستمرار أنخيل توريس في رئاسة النادي بقرار من الشركة القطرية.

ووفقاً للصحيفة، يعتبر سالمي الرئيس التنفيذي لشركة (جي تي إيه) الدولية توريس "قائدًا ذا قيمة كبيرة وأن إستمرار قيادته ضروري للحفاظ على هوية النادي وإرتباطه بقاعدة جماهيره المخلصة".

ويرى سالمي أن هذا الإستحواذ المُحتمل يمثل "وسيلة للمساهمة في نمو وإستقرار كرة القدم الإسبانية، مع تعزيز الروابط بين الرياضة والأعمال والمجتمع".

ويُعدّ الاستحواذ على خيتافي جزءًا من خطة استراتيجية أوسع نطاقًا للشركة، والتي شهدت نموها من شركة استثمار إقليمية إلى مستثمر عالمي نشط في أكثر من 50 دولة.

يذكر أن الشركة تعمل في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية المدنية والابتكار والسياحة والنقل والرعاية الصحية والزراعة والأمن الغذائي.