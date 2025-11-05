قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شراكة استثمارية مصرية - قطرية.. وخبير: احنا طورنا البنية التحتية

هاني حسين

علق عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، على استعدادات توقيع شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.

وقال عبد الوهاب غنيم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  أي مستثمر يحتاج إلى توفير أمن وأمان ونمو اقتصادي كي يبدأ استثماراته ".

وتابع عبد الوهاب غنيم :" مصر عكفت على تطوير البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية التي تجذب المستثمرين "، مضيفا:" تم صرف أكثر من تريليون جنيه في تطوير البنية التحتية ".

واكمل عبد الوهاب غنيم :" تطوير البنية التحتية الرقمية تم تطويرها بأكثر من 200 مليار جنيه ".

ولفت عبد الوهاب غنيم :" مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات"، مضيفا:" الاستثمارات الأجنبية توفر المزيد من فرص العمل داخل مصر ". 
 

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

