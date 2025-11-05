شراكة استثمارية مصرية - قطرية.. وخبير: احنا طورنا البنية التحتية

علق عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، على استعدادات توقيع شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.

وقال عبد الوهاب غنيم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" أي مستثمر يحتاج إلى توفير أمن وأمان ونمو اقتصادي كي يبدأ استثماراته ".

وتابع عبد الوهاب غنيم :" مصر عكفت على تطوير البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية التي تجذب المستثمرين "، مضيفا:" تم صرف أكثر من تريليون جنيه في تطوير البنية التحتية ".

واكمل عبد الوهاب غنيم :" تطوير البنية التحتية الرقمية تم تطويرها بأكثر من 200 مليار جنيه ".

ولفت عبد الوهاب غنيم :" مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات"، مضيفا:" الاستثمارات الأجنبية توفر المزيد من فرص العمل داخل مصر ".

