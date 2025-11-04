قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
توك شو

مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء

محمود محسن

قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه لا علم له بأي تجاوزات قانونية بحق الأستاذ الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الإدارة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التأديبية في النقابة تتم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية المحور، أنه يراقب شخصيًا التحقيقات التي تجري داخل مجلس التأديب، وأن أي قرار يتم اتخاذه يكون بعد اطلاع كامل على المستندات والتقارير الرسمية.


وتابع مصطفى كامل أن التحقيقات التي تتم داخل النقابة تهدف إلى متابعة المخالفات المالية والإدارية بشكل دقيق، مؤكدًا أن أي عضو مجلس إدارة ملتزم بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للمعاملات المالية داخل الجمعية العمومية، وأنه لا يجوز لأي عضو الاستفادة بشكل شخصي أو منح مزايا خاصة. 


وأوضح أن أي تجاوز يتم رصده يتم رفعه للمستشار المختص في مجلس الدولة، ومن ثم يُتخذ قرار التأديب بشكل رسمي بعد إشعار النيابة العامة وموافقة لجنة مجلس التأديب المشكلة قانونيًا.

وعن ما تردد حول استدعاء الشرطة للفنان مسلم، نفى مصطفى كامل ذلك تمامًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن حاضرًا في النقابة في ذلك اليوم، وأنه كان مشغولًا بمواعيد خارجية مع عدد من الفنانين. 


وشدد كامل على أنه يعمل دائمًا بنزاهة وعدالة، وأن جميع الإجراءات داخل النقابة تهدف لخدمة الزملاء وحماية حقوقهم، مؤكدًا على التزامه الكامل بالعدالة والشفافية في إدارة شؤون النقابة.


وأصر مصطفى كامل على عدم معرفته سبب اتصال مقدمة البرنامج به، قائلا: "يا بسمة أنا مش عارف أنت بتطلبيني في إيه يا بسمة، اسمعيني بس من فضلك". 


وانفعلت الإعلامية عليه، وقالت: "هو في إيه يا أستاذ مصطفى؟ يعني إيه اللي بتطلبيني ليه يعني؟ إعلام طالب حضرتك في موضوع مثار إعلاميًا، وسألت حضرتك ووضحت لك من الأول، ودخلت لك المحامي يقول، ليه مصمم إنك أنت تتجاهل ده وترجع تقول لي أنت عايزة إيه؟". 


وواصل مصطفى كامل: "لا أنا مش عارف سبب المداخلة إيه، المداخلة إيه؟ أنا صاحي من نومي، أول ما بقول لك، مدام بسمة عايزاك في مداخلة".

