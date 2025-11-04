قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم

مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية
محمود محسن

أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية،  أنه لم يكن موجودا في النقابة في الوقت الذي أثار فيه بعض الإعلاميين جدلًا حول موقف المطرب الشعبي مسلم، مؤكدًا أن ما أُثير حول استدعاء الشرطة أو وقفة احتجاجية كان مجرد سوء فهم إعلامي. 


وأوضح كامل أنه دائمًا ما يسعى لضبط مؤسسات النقابة وتحقيق العدل بين جميع الأعضاء، مشيرًا إلى أن دوره كرجل دولة يفرض عليه إدارة المؤسسة بأمانة وشفافية.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية المحور، أن قضية مسلم تعود إلى ترتيبات مالية وعقود بين الفنان وعدة شركات، وأنه حرص على متابعة الأمر شخصيًا لضمان حقوق جميع الأطراف.


وذكر، أنه دعا مسلم لإنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية قبل العودة للعمل الفني، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل وفق قواعد واضحة تضمن عدم تجاوز أي عضو لمهامه أو الاستفادة الشخصية على حساب الآخرين.


وأشار كامل إلى أن مؤسسته شهدت إصلاحات كبيرة منذ توليه منصب النقيب، حيث تمكن من رفع موارد النقابة وزيادة معاشات الأعضاء بنسبة 300%، مؤكدًا التزامه بضبط المخالفات المالية والإدارية من خلال إجراءات قانونية سليمة، دون اللجوء لأي تجاوزات، وأن جميع قرارات مجلس التأديب تأتي وفق القانون لضمان العدالة لجميع الأعضاء.


وفي نهاية المداخلة، سخرت منه مقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة، بعدما أصرّ في أكثر من مرة بالمداخلة على أنه نائم ولا يستطيع فهم ما يدور من حوله، وقالت: "طيب، عمومًا أستاذ مصطفى أنا بشكرك على كل التوضيح اللي حضرتك قلته، أنا بشكرك جدًا جدًا يا معالي النقيب وصح النوم وأنا بشكر كل الناس اللي كانوا معانا في المداخلة وأظن إنه يعني إذا كان للرأي العام، نقيب الموسيقيين وضح".

