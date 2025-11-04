مصطفى كامل: لا علم لي بأي إجراءات غير قانونية ضد عاطف إمام

قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه ليس لديه أي علم بالمخالفات أو الإجراءات غير القانونية المنسوبة إلى نقابة الموسيقيين تجاه الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الإدارة.



وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية المحور، أنه لم يتابع تفاصيل الواقعة، وأنه تلقى طلب الاتصال به فقط دون معرفة مسبقة بما يحدث: "أنا مش عارف حضرتك بتطلبيني بإيه، أنا مشكلتي إن أنا اتقال لي مدام بسمة عايزاك في مداخلة".



وأشار مصطفى كامل إلى أنه بصدد الاستماع للتفاصيل كاملة من المحامي فهد مرزوق، مؤكداً أن النقيب يحرص على متابعة كل الأمور المتعلقة بالنقابة بشكل شخصي، وأنه لا يتصرف إلا بعد الاطلاع على جميع المستندات والتقارير الرسمية.



وتابع: "أنا في النهاية راجل نقيب، ولا يمكن أن يتم اتخاذ أي إجراءات دون الرجوع إليّ ومعرفة الحقائق كاملة".



وشدد نقيب الموسيقيين على أن النقابة تلتزم بالقانون في جميع تحركاتها، وأن أي إجراءات تأديبية أو تحقيقية تتم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.



ورفض مصطفى كامل التعليق على أي تفاصيل لم يطلع عليها شخصياً، مشيراً إلى أن الواقعة المتعلقة بالدكتور عاطف إمام تحتاج إلى عرض كامل من المحامي أو الجهات المختصة قبل الإدلاء بأي تصريحات نهائية.