مي عمر ودينا الشربيني تتبادلان إلغاء المتابعة على إنستجرام

أثار تصرف الفنانتين مي عمر ودينا الشربيني جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ المتابعون قيام كل منهما بإلغاء متابعة الأخرى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وجهت الفنانة مي عمر، رسالة دعم لـ آن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعد انتشار أنباء عن انفصالهما.

وظهر في الفيديو الذي نشرته مي عبر حسابها علي موقع "فيسبوك" عددا من الصور التي جمعت آن وكريم في مناسبات مختلفة.

وعلقت مي على الفيديو: "إنتي الحب الأول يا آن، وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته، إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح".



وأضافت: "إنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله مهما حصل، إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت، تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله".