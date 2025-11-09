قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني: "ياجماعة كفاية كلام ده قصف محصنات"

دينا الشربيني
دينا الشربيني
يارا أمين

حرصت المخرجة هبة يسري على المدافعة عن الفنانة دينا الشربيني بعد حملة الهجوم عليها بعد انتشار شائعات ارتباطها بالفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وكتب هند يسري عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “يا جماعه كفاية كلام عن دينا الشربيني ميصحش كده والله العظيم ده قصف محصنات وعقوبته كبيرة جدا”.

وتابعت: “متستبيحوش الناس كونهم مشاهير محدش فينا يعرف حاجه دي أمور شخصية وأصلا في الدين لوحد عارف حاجه و شافها بعينه مش المفروض يفضح الموضوع.. ولا هو الإيمان والدين في الخمره وقيم الأسرة وفضح الناس و الخوض في أعراضهم مش قيم مجتمعية”.

واختتمت: “اي حد بينشر في الموضوع ده بهزار بيعمل حاجه في منتهي الحرمانية و ذنبها بيترد اتقوا الله ”.


وانتشرت العديد من الأنباء حول وجود علاقة حب تجمع بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز ولكن لم يعلق احد منهما على حقيقية الأمر، مع انتشار كبير وغير مسبوق لتكهنات الجماهير الغفيرة من محبي وعاشقي الفنان الموهوب والنجمة المتألقة عن وجود قصة حب غير عادية بين الاثنين خاصة بعد انتهاء علاقة دينا الشربيني بالهضبة النجم عمرو دياب مع تصاعد الاحداث والشائعات بشأن الحالة الفنية بوجه عام وتداول أقاويل لا حصر لها عن احوال الفنانين وارتباطهم وما الى ذلك وآخرها شائعة ارتباط النجمة نيللي كريم بحارس مرمى شهير، وتتوالى الشائعات.

المخرجة هبة يسري الفنانة دينا الشربيني كريم محمود عبدالعزيز فيسبوك عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

وزير الرياضة

وزير الرياضة يشيد بتطوُّر المنظومة الرياضية المصرية بفضل دعم القيادة السياسية

زيزو

روح الدعابة تسيطر على احتفالات الأهلي بالسوبر.. الشحات يمزح: "محدش بيحب زيزو"

خالد الغندور

الغندور: الزمالك أصبح متراجعا في كل الألعاب الجماعية ولابد من حلول واضحة

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

المزيد