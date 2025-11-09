هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني: "ياجماعة كفاية كلام ده قصف محصنات"

حرصت المخرجة هبة يسري على المدافعة عن الفنانة دينا الشربيني بعد حملة الهجوم عليها بعد انتشار شائعات ارتباطها بالفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وكتب هند يسري عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “يا جماعه كفاية كلام عن دينا الشربيني ميصحش كده والله العظيم ده قصف محصنات وعقوبته كبيرة جدا”.

وتابعت: “متستبيحوش الناس كونهم مشاهير محدش فينا يعرف حاجه دي أمور شخصية وأصلا في الدين لوحد عارف حاجه و شافها بعينه مش المفروض يفضح الموضوع.. ولا هو الإيمان والدين في الخمره وقيم الأسرة وفضح الناس و الخوض في أعراضهم مش قيم مجتمعية”.

واختتمت: “اي حد بينشر في الموضوع ده بهزار بيعمل حاجه في منتهي الحرمانية و ذنبها بيترد اتقوا الله ”.





وانتشرت العديد من الأنباء حول وجود علاقة حب تجمع بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز ولكن لم يعلق احد منهما على حقيقية الأمر، مع انتشار كبير وغير مسبوق لتكهنات الجماهير الغفيرة من محبي وعاشقي الفنان الموهوب والنجمة المتألقة عن وجود قصة حب غير عادية بين الاثنين خاصة بعد انتهاء علاقة دينا الشربيني بالهضبة النجم عمرو دياب مع تصاعد الاحداث والشائعات بشأن الحالة الفنية بوجه عام وتداول أقاويل لا حصر لها عن احوال الفنانين وارتباطهم وما الى ذلك وآخرها شائعة ارتباط النجمة نيللي كريم بحارس مرمى شهير، وتتوالى الشائعات.