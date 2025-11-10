بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية

شهدت لجان مدرستي أحمد زويل ومصطفى كامل بمنطقة العمرانية، إقبالاً كثيفاً من الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، في أول أيام انتخابات مجلس النواب.

​وبرز التواجد اللافت للسيدات والشباب وكبار السن، الذين حرصوا على التوافد مبكراً للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وسط حالة من البهجة والتفاعل الكبير بين الناخبين في أجواء تنافسية على مقاعد الدائرة.

أجواء وطنية

​وعبر الناخبون عن فرحتهم بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي عبر حمل الأعلام المصرية، فيما انطلقت الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت في محيط اللجان، مما أضفى طابعاً احتفالياً على المشهد.

​وعلى الصعيد التنظيمي، شهدت اللجان تعاوناً ملحوظاً من قبل رجال الأمن والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، حيث عملوا على تسهيل الإجراءات وتوجيه الناخبين، وتقديم المساعدة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان إدلائهم بأصواتهم بيسر وسهولة.

انطلاق انتخابي

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.