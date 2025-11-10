نائب رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بصوته في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري، وذلك بمقر لجنته الانتخابية رقم (93) بمدرسة الحرية الرسمية للغات. تأتي هذه الانتخابات يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، من بينها محافظة أسيوط.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد الدكتور أحمد عبد المولى على أهمية دور الشباب، باعتبارهم أكبر فئات المجتمع من حيث العدد والتأثير، في تعزيز الوعي والمشاركة الفاعلة لإرساء ملامح الحرية والديمقراطية في مصر، من خلال اختيار من يمثلهم بمجلس النواب، لما لذلك من أثر مباشر في صياغة القوانين ووضع السياسات العامة وتحقيق التنمية في مختلف مناحي الحياة.