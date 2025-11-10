نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نشرت الفنانة نرمين الفقى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

تفاصيل إطلالة نرمين الفقى في حفل "الجراند بول" بقصر عابدين

وتالقت نرمين الفقى، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الذهبي الذى كشف عن إناقتها وجمالها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نرمين الفقى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نرمين الفقى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.