بدء إرسال رسائل نصية .. من لهم أولوية الحصول على شقق سكن لكل المصريين؟

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء إرسال رسائل نصية للمشتركين في مشروع “سكن لكل المصريين 7”، لتحديد من هم داخل قائمة الأولوية ومن هم خارجها في الحصول على الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الجديد من المبادرة الحكومية.

يأتي ذلك بحسب تصريحات مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، حيث يتسائل ملايين المصريين عن أصحاب الأولوية في الحصول على شقق سكن لكل المصريين.

سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أغسطس 2025، عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

من لهم أولوية الحصول على الشقق؟

أوضحت عبد الحميد، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن عملية التخصيص تتم بناءً على ترتيب محدد للأسبقية، حيث يحصل المتزوج ويعول على الأولوية الأولى، يليه المتزوج بدون إعالة ثم الأعزب.

وفي حالة زيادة عدد المتقدمين على عدد الوحدات في أي مدينة، يتم اللجوء إلى معايير إضافية مثل العمر وعدد أفراد الأسرة لمنح الفرصة لمن هم أكبر سنًا ولديهم أسر أكبر.

وأشارت إلى أن بعض المدن الجديدة شهدت إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحجز، ويُعد ذلك تحديًا في ظل محدودية الشقق المتاحة، ما دفع صندوق الإسكان إلى تطبيق معايير دقيقة لضمان وصول الدعم لمن هم الأكثر استحقاقًا.

وأبرز مثال على ذلك مدينة حدائق العاصمة، حيث تقدم حوالي 50 ألف مواطن للحصول على 6 آلاف وحدة فقط، مما استدعى ترتيب الأولويات بشكل مفصل.

المتقدمون لشقق سكن لكل المصريين

وتضمن الترتيب التفصيلي للمدن ذات الإقبال الأعلى في الطلبات مقارنةً بالوحدات المتاحة، عددًا من المدن الجديدة كالآتي:

مدينة بدر (إسكان أخضر): 3,071 متقدم مقابل 2,688 وحدة.

حدائق العاصمة: 45,613 متقدم مقابل 6,000 وحدة.

حدائق أكتوبر (إسكان أخضر): 22,673 متقدم مقابل 4,992 وحدة.

أكتوبر الجديدة (إسكان أخضر): 19,749 متقدم مقابل 14,376 وحدة.

العاشر من رمضان: 3,158 متقدم مقابل 1,224 وحدة.

العبور الجديدة (إسكان أخضر): 4,200 متقدم مقابل 1,320 وحدة.

أما باقي المدن الجديدة وعددها 11 مدينة، فقد تم الإعلام أنه سيتم استيعاب جميع طلبات الحاجزين داخلها، بشرط انطباق شروط الإعلان النهائية على العملاء، لإتاحة الفرصة لهم إذا كانت الطلبات في حدود الوحدات المتاحة.