فوز حسام عبد المجيد بجائزة الأفضل في شهر أكتوبر

كشف الحساب الرسمي لنادي الزمالك عن فوز حسام عبدالمجيد مدافع الفارس الأبيض بجائزة الأفضل في شهر أكتوبر.

ويواجه فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق المصري مساء بعد غد الأحد فى إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بدور المجموعات.

وشارك أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من تدريبات اليوم الجمعة، التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى أحمد ربيع التدريبات البدنية مع الفريق بصورة طبيعية، وخاض فقرة تدريبات خفيفة بالكرة، في إطار البرنامج الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.