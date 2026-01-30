الزمالك يؤجل حسم ملف مقعدي القائمة الأفريقية

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع المدير الرياضي استقرت على تأجيل حسم ملف المقعدان المتبقيان للفريق في القائمة الأفريقية.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن هناك قرار نهائي بعدم فتح القيد ولكن في نفس الوقت تم الاستقرار على عدم قيد المقعدان حتى اليوم الأخير في القيد تحسبا لحدوث أي مفاجآة بفك القيد، والأقرب حتى الآن قيد الثنائي الشاب يوسف وائل "الفرنسي" وأنس وائل.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد السويس الجديد يوم الأحد المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تتحرك الحافلات في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5، للتسهيل على جماهير نادي الزمالك من أجل حضور اللقاء وموازرة الفريق.



ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة "Fan ID" وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.