بفارق 8 أصوات فقط.. السيد البدوي رئيسل لـ حزب الوفد بـ1302 صوتًا

حسم الدكتور السيد البدوي رئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل للغاية بلغ 8 أصوات فقط، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في انتخابات رئاسة الحزب التي أُجريت بمقر الوفد بالدقي، وسط إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

وحصل الدكتور السيد البدوي، على 1302 صوتًا، فيما حصل منافسه الدكتور هاني سري الدين على 1294 صوتًا، في واحدة من أكثر المعارك الانتخابية سخونة داخل الحزب خلال السنوات الأخيرة.

وشهد مقر الحزب عقب إعلان النتيجة حالة من الفرحة العارمة بين أنصار البدوي، الذين رددوا هتافات من بينها: «ابن الوفد رئيس الوفد» و«عاش الوفد ضمير الأمة»، تعبيرًا عن دعمهم له وثقتهم في قدرته على قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وانتهت عملية التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، وسط إجراءات تنظيمية وانتخابية شهدت انتظامًا ملحوظًا، ما عكس حرص أعضاء الحزب على المشاركة في اختيار قيادتهم الجديدة.