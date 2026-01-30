قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 25 شخصا.. بوكو حرام تشن هجوما مسلحا على ولاية بورنو النيجيرية
اعرف الكيلو بكام.. مفاجأة في أسعار اللحوم قبل شهر رمضان
ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران أكبر من الموجود في فنزويلا
ماني ورونالود يقودان تشكيل النصر لمواجهة الخلود في الدوري السعودي
متحف الحضارة يضيف اللغة الكورية إلى خدمة المرشد الصوتي
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
ديني

ناجح إبراهيم: التاريخ الإسلامي زاخر بنماذج مضيئة في الدعوة إلى السلام وحقن الدماء

جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
محمد صبري عبد الرحيم

نظم جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الجمعة، لقاءً فكريًّا ضمن فعالياته الثقافية بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، واستضاف خلاله الدكتور ناجح إبراهيم - الباحث في الحركات الإسلامية، في حوار فكري تناول قضايا الوعي والفكر الديني المعاصر، وأدار اللقاء الدكتور حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، وذلك بحضور عدد كبير من المثقفين والباحثين ورواد المعرض.

وفي مستهل اللقاء، رحب مدير المراكز الثقافية بالوزارة بضيف اللقاء، مشيدًا بمسيرته العلمية والفكرية، وبإسهاماته البحثية الجادة في دراسة ظواهر الحركات الإسلامية، وما قدمه من مراجعات فكرية عميقة اتسمت بالصدق والموضوعية والشجاعة، وأسهمت في تصويب المسار وتصحيح المفاهيم، بعيدًا عن الشعارات أو التبريرات، وهو ما منح هذه التجربة خصوصيتها وتميّزها.

وفي كلمته وجه الدكتور ناجح إبراهيم الشكر والتقدير لوزير الأوقاف، وللأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف والمجلس في نشر الفكر الوسطي المستنير، والدور الرائد الذي تقوم به الأوقاف محليًّا ودوليًّا، ولا سيما دعمها لمشروع «دولة التلاوة» وخدمة القرآن الكريم على مستوى العالم.

وأكد أن التاريخ الإسلامي زاخر بنماذج مضيئة في الدعوة إلى السلام وحقن الدماء، مستشهدًا بموقف سيدنا الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه في تغليب مصلحة الأمة وحقن دماء المسلمين، وصولًا إلى موقف الرئيس الراحل محمد أنور السادات في اختياره مسار السلام بوصفه استشرافًا واعيًا للمستقبل.

وشدد على خطورة الفكر التكفيري وما خلّفه من آثار مدمرة على المجتمعات، مستعرضًا موقف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج حين قال: «إخواننا بغوا علينا»، مؤكدًا أنه لم يُكفّرهم رغم تكفيرهم له، داعيًا إلى ترسيخ هذا النهج الرشيد ورفع شعار: دعاة لا قضاة، دعاة لا بغاة، دعاة لا قُساة.

كما سلط مدير المراكز الثقافية، الضوء على عدد من المفاهيم المغلوطة المرتبطة بقضايا التكفير والجهاد والحاكمية، وتناول الدكتور ناجح إبراهيم هذه المفاهيم ساعيًا إلى تفنيدها موضحًا الفارق بين الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، وبين توظيفها توظيفًا منحرفًا يخدم العنف ويغذي الفوضى.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شكر وتقدير وزير الأوقاف للضيوف الكرام الذين أثروا اللقاء وأزالوا القناع عن المنهجية التكفيرية المقيتة التي كانت سببًا في الفُرقة والدمار، مثنيًا ومثمنًا الطرح العلمي المتزن الذي قدّمه الدكتور ناجح إبراهيم، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات الفكرية في بناء وعي رشيد، وتجديد الخطاب الديني على أسس علمية راسخة، تسهم في تحصين المجتمع، خاصة فئة الشباب، من الأفكار المتطرفة.

