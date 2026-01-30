تحذير عاجل من الأرصاد بسبب ظواهر جوية ستحدث خلال ساعات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط  للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، شمال ووسط سيناء، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

​القاهرة الكبرى:
درجات الحرارة في القاهرة.. الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في العاصمة الإدارية.. الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في 6 أكتوبر.. الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في بنها.. الصغرى 14 والعظمى 23

​الوجه البحري والدلتا:
درجات الحرارة في دمنهور.. الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في وادي النطرون.. الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في كفر الشيخ.. الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في المنصورة.. الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في الزقازيق.. الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم.. الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في طنطا.. الصغرى 13 والعظمى 22

​مدن السواحل الشمالية:
درجات الحرارة في دمياط.. الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في بورسعيد.. الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسكندرية.. الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في العلمين.. الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في مطروح.. الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم.. الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في سيوة.. الصغرى 10 والعظمى 24

​مدن القناة وشمال سيناء:
درجات الحرارة في الإسماعيلية.. الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في السويس.. الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في العريش.. الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في رفح.. الصغرى 12 والعظمى 23

​جنوب سيناء:
درجات الحرارة في رأس سدر.. الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل.. الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في سانت كاترين.. الصغرى 06 والعظمى 18
درجات الحرارة في  الطور.. الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في طابا.. الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في شرم الشيخ.. الصغرى 15 والعظمى 26

​مدن البحر الأحمر:
درجات الحرارة في الغردقة.. الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في مرسى علم.. الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في شلاتين.. الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في حلايب.. الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة في أبو رماد.. الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس حدربة.. الصغرى 16 والعظمى 24

​شمال الصعيد:
درجات الحرارة في الفيوم.. الصغرى 09 والعظمى 24
درجات الحرارة في بني سويف.. الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في المنيا.. الصغرى 10 والعظمى 24

​جنوب الصعيد:
درجات الحرارة في أسيوط.. الصغرى 08 والعظمى 25
درجات الحرارة في سوهاج.. الصغرى 08 والعظمى 25
درجات الحرارة في قنا.. الصغرى 07 والعظمى 24
درجات الحرارة في الأقصر.. الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في أسوان.. الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في الوادي الجديد.. الصغرى 06 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبو سمبل.. الصغرى 12 والعظمى 25

الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الوجه البحري هيئة الأرصاد الأرصاد درجات الحرارة نشاط للرياح

