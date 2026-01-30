فريق التدخل السريع بالتضامن يكثف حملاته وينقذ ثلاث حالات بلا مأوى

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بتكثيف الحملات الليلية والتعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بالحالات بلا مأوى، وعدم ترك أي حالة بالشارع.

ونفذ فريق التدخل السريع حملة موسعة بعد منتصف الليل في منطقة مصر الجديدة، أسفرت عن التعامل مع ثلاث حالات لمسنين بلا مأوي كانوا يفترشون أسفل أحد الكباري، وتم التعامل معهم ميدانيًا في حينه.

ونجح فريق التدخل السريع في إقناع الحالات بقبول الرعاية داخل دور الرعاية الاجتماعية، وتوفير مكان آمن يضمن لهم حياة كريمة، حيث تم نقلهم مباشرة إلى مجمع «حياة للكبار بلا مأوى» لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار التحرك السريع على مدار الساعة، حيث يتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر الخط الساخن 16439، ومن خلال 16528 منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب ما يتم رصده من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.