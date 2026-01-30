قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

علوم القاهرة تطلق مبادرة إضاءات بحثية لمد جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع

حسام الفقي

أطلق المكتب الإعلامي بكلية العلوم جامعة القاهرة، مبادرة إضاءات بحثية، والتي تستهدف تبسيط العلوم ومد جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مبادرة إضاءات بحثية تمثل نموذجًا رائدًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع، وخطوة مهمة لترجمة الإنجاز البحثي إلى قيمة معرفية وتنموية حقيقية تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة العلمية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية البحث العلمي، مثمنًا جهود كلية العلوم في تحويل المخرجات البحثية إلى محتوى معرفي مبسط يصل إلى المواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سهير رمضان فهمي، عميدة كلية العلوم، أن المبادرة تنطلق من إيمان الكلية بمسؤوليتها في تبسيط العلوم وإبراز دور البحث العلمي في مواجهة قضايا المجتمع، مؤكدًة حرص إدارة الكلية على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود التي تعزز التواصل العلمي الفعّال، وتقديم العلم بلغة واضحة وسلسة، تُبرز جهود العلماء والباحثين وتربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يعزز مكانة كلية العلوم كمنارة للعلم والمعرفة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هبة حمامة، مديرة المكتب الإعلامي بكلية العلوم ومؤسسة المبادرة، أن مبادرة "إضاءات بحثية" جاءت استجابة للحاجة المُلحة إلى تبسيط العلوم، من خلال دعوة أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتقديم ملخصات مبسطة لأبحاثهم المتميزة المنشورة دوليًا، خاصة تلك المرتبطة بقضايا المجتمع وتقدم حلولا مبتكرة، مؤكدًة أن المبادرة تشترط تقديم المحتوى باللغة العربية وبأسلوب مبسط يستهدف غير المتخصصين، بعيدًا عن الترجمة الحرفية المُعقدة ليكون بمثابة رافد معلوماتي يثري الثقافة العامة ويُعزز الوعي بأهمية البحث العلمي ودوره في التنمية المُستدامة.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور طارق قابيل الباحث الرئيس لخارطة طريق "مستقبل التواصل العلمي في مصر ودوره في الاعلام العلمي" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية وقسم النبات والميكروبيولوجى ومستشار المكتب الإعلامي بالكلية، عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن مبادرة «إضاءات بحثية» تمثل خطوة رائدة في مجال التواصل العلمي، وتعكس حرص كلية العلوم  علي تشجيع علمائها وباحثيها للمشاركة والتفاعل مع المبادرة حيث سيتولى المكتب الإعلامي نشر الموضوعات البحثية المختارة وتقديم تغطية إعلامية موسعة لها عبر منصات الكلية المختلفة، ترسيخًا لقيم العلم للمجتمع.

كلية العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة إضاءات بحثية

